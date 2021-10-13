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Ставки за іпотекою підвищуються: скільки коштує кредит на житло

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Україна, Середа 13 жовтня 2021 15:00
Ставки за іпотекою підвищуються: скільки коштує кредит на житло Фото: банки видають іпотеку під 13,6-15,9% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2021 року середньозважена ефективна ставка іпотечного кредиту на вторинному ринку становила 13,6%. За останній місяць ставка зросла на 0,2 в.п.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Національного банку України (НБУ), проведеного серед комерційних банків.

За даними НБУ, на первинному ринку ставка знизилася за місяць з 16,8% до 15,9%. Однак на первинний ринок припадає лише 10% іпотеки.

У серпні 2021 року банки видали 944 іпотечні кредити на загальну суму 830,1 млн грн. Це є найкращим результатом за обсягом нової іпотеки протягом періоду, охопленого опитуванням (із грудня 2018 року). Таке зростання обсягів передусім відбулося завдяки збільшенню середньої суми договору: за місяць - на десяту частину (до 879,3 тис. грн).

Загалом за перші вісім місяців року банками видано 6,6 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму понад 5,2 млрд грн. Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, то обсяги нового іпотечного кредитування зросли у 2,2 рази за кількістю договорів та майже втричі у грошовому вимірі.

Ринок іпотечного кредитування залишається концентрованим: п’ять найактивніших банків уклали 89% нових угод, зазначили в НБУ.

Ставки за іпотекою підвищуються: скільки коштує кредит на житло

Нагадаємо, середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в серпні 2021 року в національній валюті становили 33,7% річних. У порівнянні з липнем ставки знизилися на 0,2 в.п.

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