Банки снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2021 года в национальной валюте составляли 33,7% годовых. По сравнению с июлем ставки снизились на 0,2 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 2,8 п.п. до 5,6% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в августе выросли с 9,3% до 9,5% годовых, по валютным снизились с 4,9% до 3,2%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 3,3% до 1 014 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 2,2% до 226 млрд гривен, предприятий - вырос на 3,0% до 771 млрд гривен.