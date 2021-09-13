ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Банки снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 сентября 2021 10:55
Банки снизили ставки для населения: сколько стоит кредит Фото: банки готовы кредитовать украинцев под 34% годовых (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в августе 2021 года в национальной валюте составляли 33,7% годовых. По сравнению с июлем ставки снизились на 0,2 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 2,8 п.п. до 5,6% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в августе выросли с 9,3% до 9,5% годовых, по валютным снизились с 4,9% до 3,2%.

Банки снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 3,3% до 1 014 млрд гривен, в т.ч. населения вырос на 2,2% до 226 млрд гривен, предприятий - вырос на 3,0% до 771 млрд гривен.

Банки снизили ставки для населения: сколько стоит кредит

Отметим, по данным НБУ, в конце І квартала 2021 года, несмотря на ожидания новых карантинных ограничений, банки оптимистично оценивали перспективы возобновления кредитования. Ожидание прироста кредитного портфеля физических лиц были самые высокие за весь период наблюдений (с начала 2015 года).

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Грозит ли Киеву локдаун: какая ситуация с COVID в столице
Грозит ли Киеву локдаун: какая ситуация с COVID в столице
DAILY
Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сезон карантинов. Когда в Украине ужесточат ограничения и что поменяется