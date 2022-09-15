Ставки по ипотечным кредитам в США достигли максимума с финансового кризиса 2008 года

Средняя процентная ставка по самому популярному ипотечному кредиту в США превысила 6% впервые с 2008 года. По данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA) ставка теперь более чем вдвое превышает уровень годичной давности.

Средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной процентной ставкой выросла до 6,01% в начале сентября, - уровень, которого не было с момента окончания финансового кризиса и Великой рецессии.

Растущие ставки по ипотечным кредитам все больше сказываются на чувствительном к процентным ставкам жилищном секторе, поскольку Федеральная резервная система продолжает агрессивно повышать стоимость заимствований, чтобы укротить высокую инфляцию. С марта центральный банк повысил базовую ставку по кредитам овернайт на 225 базисных пунктов.

Ожидания ужесточения ФРС привели к росту доходности казначейских облигаций с начала этого года. Доходность 10-летних облигаций выступает ориентиром для ипотечных ставок.

Худшее, чем ожидалось, значение инфляции за август укрепило ожидания того, что ФРС будет вынуждена провести третье подряд повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов на своем политическом заседании на следующей неделе, и теперь инвесторы предсказывают, что центральному банку придется повышать ставки быстрее и дольше, чем считалось ранее.

Воздействие более высоких процентных ставок ощущается во всем жилищном секторе. Продажи новых домов в июле упали до 6,5-летнего минимума, в то время как перепродажи домов и строительство домов на одну семью находятся на двухлетнем минимуме. Но цены на жилье остаются высокими на фоне острой нехватки доступного жилья, что делает обвал рынка жилья маловероятным.