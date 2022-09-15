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Глава МВФ призвала центробанки по всему миру бороться с "упрямой" инфляцией

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Вашингтон, Четверг 15 сентября 2022 12:02
Глава МВФ призвала центробанки по всему миру бороться с "упрямой" инфляцией Фото: глава МВФ Кристалина Георгиева (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Центробанки должны проявлять настойчивость в борьбе с широкомасштабной инфляцией. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева признала, что многие экономисты ошибались, когда в прошлом году предсказывали снижение инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Инфляция упряма, она более широка, чем мы думали. И это означает, что нам нужно, чтобы центральные банки были такими же настойчивыми в борьбе с инфляцией, как это очевидно было с инфляцией", - сказала она.

Если фискальная и денежно-кредитная политика сработают хорошо, следующий год может оказаться менее болезненным, сказала она на мероприятии с французским политиком из Европейского центрального банка Франсуа Вильруа де Гальо. Но если фискальная политика не будет достаточно целенаправленной, она может стать "врагом денежно-кредитной политики, подпитывая инфляцию", добавила он.

Комментарии Георгиевой прозвучали на следующий день после того, как США сообщили о неожиданном росте потребительских цен в августе, при этом стоимость аренды и продуктов питания продолжает расти.

Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью CBS News сказала, что, по ее мнению, инфляция "снизится со временем" из-за действий Федеральной резервной системы. Йеллен сообщила, что администрация Байдена пытается дополнить действия ФРС.

Георгиева сказала, что неожиданный рост инфляции был "лишь одним из фрагментов неопределенности и трудностей", с которыми столкнулась мировая экономика. И пандемия COVID-19, и вторжение России в Украину способствовали росту цен и кризису стоимости жизни.

Отметим, правительство ожидает, что инфляция в Украине составит 30,1% в 2022 году и 30% в 2023 году.

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