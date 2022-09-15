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Ставки за іпотечними кредитами в США досягли максимуму з фінансової кризи 2008 року

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США, Четвер 15 вересня 2022 14:51
Ставки за іпотечними кредитами в США досягли максимуму з фінансової кризи 2008 року Фото: ставки по іпотеці в США піднялися до 6% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Середня процентна ставка по найпопулярнішому іпотечному кредиту в США перевищила 6% вперше з 2008 року. За даними Асоціації іпотечних банкірів (MBA) ставка тепер більш ніж удвічі перевищує рівень річної давності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Середня ставка по 30-річній іпотеці з фіксованою процентною ставкою зросла до 6,01% на початку вересня, - рівень, якого не було з моменту закінчення фінансової кризи і Великої рецесії.

Зростаючі ставки за іпотечними кредитами все більше позначаються на чутливому до процентних ставок житловому секторі, оскільки Федеральна резервна система продовжує агресивно підвищувати вартість запозичень, щоб приборкати високу інфляцію. З березня центральний банк підвищив базову ставку за кредитами овернайт на 225 базисних пунктів.

Очікування посилення ФРС призвели до зростання прибутковості казначейських облігацій з початку цього року. Прибутковість 10-річних облігацій виступає орієнтиром для іпотечних ставок.

Найгірше, ніж очікувалося, значення інфляції за серпень зміцнило очікування того, що ФРС буде змушена провести третє поспіль підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів на своєму політичному засіданні наступного тижня, і тепер інвестори пророкують, що центральному банку доведеться підвищувати ставки швидше і довше, ніж вважалося раніше.

Вплив більш високих процентних ставок відчувається у всьому житловому секторі. Продажі нових будинків в липні впали до 6,5-річного мінімуму, в той час як перепродажу будинків і будівництво будинків на одну сім'ю знаходяться на дворічному мінімумі. Але ціни на житло залишаються високими на тлі гострої нестачі доступного житла, що робить обвал ринку житла малоймовірним.

Нагадаємо, голова Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва закликала центробанки проявити наполегливість у боротьбі з широкомасштабною інфляцією

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