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Ставки по депозитам растут: на какой срок вкладывать средства выгоднее всего

Фото: депозитные ставки растут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С июня 2022 года начался рост ставок по гривневым депозитам населения и бизнеса. Стремительнее всего подорожали трехмесячные депозиты населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (II квартал 2022 года).

По данным НБУ, в начале августа ставки по гривневым трехмесячным депозитам в банках составляли 9,4% годовых. В начале июня они были на уровне 6,2%.

Ставки по депозитам на 6 месяцев составляли 9,2% годовых, на 9 месяцев - 9,0%, на 12 месяцев - 9,5%.

Напомним, Национальный банк с 3 июня повысил учетную ставку с 10% до 25%, после чего банки начали постепенно поднимать ставки по депозитам. Некоторые небольшие банки предлагают уже 17-18% годовых по срочным депозитам.

Министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина сказал, что украинскую гривну на сегодня надо вкладывать в военные облигации. По его словам, Минфин предлагает годовые ОВГЗ по ставке 16% годовых.

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