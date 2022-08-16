Ставки за депозитами зростають: на який строк вкладати кошти найвигідніше

З червня 2022 року розпочалося зростання ставок за гривневими депозитами населення й бізнесу. Найстрімкіше подорожчали тримісячні депозити населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (II квартал 2022 року).

За даними НБУ, на початку серпня ставки за гривневими тримісячними депозитами в банках становили 9,4% річних. На початку червня вони були на рівні 6,2%.

Ставки за депозитами на 6 місяців складали 9,2% річних, на 9 місяців - 9,0%, на 12 місяців - 9,5%.