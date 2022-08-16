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Ставки за депозитами зростають: на який строк вкладати кошти найвигідніше

Фото: депозитні ставки зростають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З червня 2022 року розпочалося зростання ставок за гривневими депозитами населення й бізнесу. Найстрімкіше подорожчали тримісячні депозити населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (II квартал 2022 року).

За даними НБУ, на початку серпня ставки за гривневими тримісячними депозитами в банках становили 9,4% річних. На початку червня вони були на рівні 6,2%.

Ставки за депозитами на 6 місяців складали 9,2% річних, на 9 місяців - 9,0%, на 12 місяців - 9,5%.

Нагадаємо, Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25%, після чого банки почали поступово піднімати ставки за депозитами. Деякі невеликі фінустанови пропонують вже 17-18% річних за строковими депозитами.

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що Українську гривню на сьогодні треба вкладати у військові облігації. За його словами, Мінфін пропонує річні ОВДП за ставкою 16% річних.

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