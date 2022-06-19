Банки повышают ставки: на что надо обратить внимание при размещении депозита
Национальный банк с 3 июня повысил учетную ставку с 10% до 25%, после чего банки начали постепенно поднимать ставки по депозитам. Некоторые небольшие банки предлагают уже 17-18% годовых по срочным депозитам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение НБУ, на какие условия депозита необходимо обращать внимание при оформлении.
Процентная ставка
Нужно выяснить полную процентную ставку, которая может отличаться в зависимости от срока вклада. Также при расчете доходов по вкладу следует учитывать уплату налогов на доходы, полученные от депозита, в частности:
- налог на доходы физических лиц - 18% от суммы начисленных процентов;
- военный сбор - 1,5% от суммы начисленных процентов.
- Условия пополнения депозита
Банк может предложить вкладчику различные условия пополнения депозита:
- определить максимальный или минимальный размер суммы пополнения;
- установить срок, в течение которого может осуществляться пополнение. Например, депозит открыт на 12 месяцев, а пополнение возможно в течение первых 8 месяцев с момента первого внесения средств на счет;
- не устанавливать ограничений по размеру и срокам пополнения.
Также условиями договора может быть не предусмотрена возможность пополнять депозит.
Способ получения процентов по депозиту:
- проценты могут поступать на текущий счет ежемесячно или ежеквартально, или
- проценты могут оставаться на депозитном счете. Так происходит капитализация. То есть вкладчик будет получать проценты на ранее начисленные проценты.
Также при оформлении депозита стоит обратить внимание на:
- срок действия депозита;
- наличие дополнительных комиссий;
- условия автопролонгации. Автопролонганція - это автоматическое продление срока действия договора банковского вклада (депозита).
"Внимательно читайте депозитный договор перед подписанием и проверьте все вышеупомянутые ключевые моменты условий депозита", - отметили в НБУ.
Напомним, на время военного положения и трех месяцев после вводится 100% - ная гарантия по депозитам. Это означает, что, если в период действия этой нормы будет начата процедура вывода с рынка какого-то из банков, его вкладчикам Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит всю сумму вклада.
Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тысяч гривен.
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