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Банки повышают ставки: на что надо обратить внимание при размещении депозита

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Украина, Воскресенье 19 июня 2022 07:30
Банки повышают ставки: на что надо обратить внимание при размещении депозита Фото: ставки по депозитам в банках начали расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк с 3 июня повысил учетную ставку с 10% до 25%, после чего банки начали постепенно поднимать ставки по депозитам. Некоторые небольшие банки предлагают уже 17-18% годовых по срочным депозитам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение НБУ, на какие условия депозита необходимо обращать внимание при оформлении.

Процентная ставка

Нужно выяснить полную процентную ставку, которая может отличаться в зависимости от срока вклада. Также при расчете доходов по вкладу следует учитывать уплату налогов на доходы, полученные от депозита, в частности:

  • налог на доходы физических лиц - 18% от суммы начисленных процентов;
  • военный сбор - 1,5% от суммы начисленных процентов.
  • Условия пополнения депозита

Банк может предложить вкладчику различные условия пополнения депозита:

  • определить максимальный или минимальный размер суммы пополнения;
  • установить срок, в течение которого может осуществляться пополнение. Например, депозит открыт на 12 месяцев, а пополнение возможно в течение первых 8 месяцев с момента первого внесения средств на счет;
  • не устанавливать ограничений по размеру и срокам пополнения.

Также условиями договора может быть не предусмотрена возможность пополнять депозит.

Способ получения процентов по депозиту:

  • проценты могут поступать на текущий счет ежемесячно или ежеквартально, или
  • проценты могут оставаться на депозитном счете. Так происходит капитализация. То есть вкладчик будет получать проценты на ранее начисленные проценты.

Также при оформлении депозита стоит обратить внимание на:

  • срок действия депозита;
  • наличие дополнительных комиссий;
  • условия автопролонгации. Автопролонганція - это автоматическое продление срока действия договора банковского вклада (депозита).

"Внимательно читайте депозитный договор перед подписанием и проверьте все вышеупомянутые ключевые моменты условий депозита", - отметили в НБУ.

Напомним, на время военного положения и трех месяцев после вводится 100% - ная гарантия по депозитам. Это означает, что, если в период действия этой нормы будет начата процедура вывода с рынка какого-то из банков, его вкладчикам Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит всю сумму вклада.

Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тысяч гривен.

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