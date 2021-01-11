Ставки по банковским депозитам упали до обоснованного минимума, - Рожкова

Прошлый 2020 год стал первым годом в истории Украины, когда процентные ставки стали однозначными, то есть ниже 10%. В 2021 году этот тренд сохранится, однако ставки почти достигли экономически обоснованного минимума.

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова написала на своей сторонке в Facebook.

Как отметила Рожкова, падение ставок не произошло бы, если бы НБУ не справился с инфляцией, что позволило снизить учетную ставку до рекордных 6%.

"По какой ставке вы могли открыть депозит в январе 2020?! 15-16% годовых. Сегодня - это 8-8,5%. Почувствуйте разницу. Впрочем, депозитные ставки уже почти достигли экономически обоснованного минимума", - добавила она.

Рожкова напомнила, что пандемия заставила людей больше экономить.

"Население резко ограничило потребление. Границы на замке. Одежды нужно меньше. Отдых и развлечения малодоступны. Поэтому люди со средними и высокими доходами стали больше откладывать "на черный день". Даже уменьшение процентных ставок их существенно не отпугнуло. После очень короткого шокового оттока во время весеннего локдауну вклады населения в банки возобновили рост. И росли в этом году темпами 27% годовых. Правда, следует сказать, что средства на текущих счетах росли быстрее, чем срочные депозиты", - отметила Рожкова.

Напомним, в ноябре 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,2% годовых. Это на 0,7 п.п. ниже, чем в октябре (8,9%).

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составили 34,7% годовых. По сравнению с октябрем ставки снизились на 0,5 п.п.