Банки опустили кредитные ставки для населения ниже 35%

Фото: касса банку (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ставки по кредитам немного снизились

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составляли 34,7% годовых. По сравнению с октябрем ставки снизились на 0,5 п.п.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 1,8 п.п. до 5,8% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в ноябре снизились с 8,8% до 8,6% годовых, по валютным снизились с 5,2% до 5,0%.

Кредитный портфель банков за месяц вырос на 0,4% до 964 млрд грн, в т.ч. населения не изменился - 203 млрд грн, предприятий вырос на 0,5% до 755 млрд грн.

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в октябре 2020 года в национальной валюте составляли 35,2% годовых. По сравнению с сентябрем ставки не изменились.

Отметим, в октябре 2020 года средняя эффективная ставка нового ипотечного кредита на вторичном рынке составила 14,3%, на первичном - 17,2% годовых. Эффективные ставки включают номинальную, а также все сопутствующие издержки заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.