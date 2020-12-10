Банки значительно снизили депозитные ставки для населения

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ставки по гривневым по депозитам упали до 8%, по валютным - до 1%

В ноябре 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,2% годовых. Это на 0,7 п.п. ниже, чем в октябре (8,9%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за ноябрь снизились с 1,3% до 1,2%.

В ноябре 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий не изменились - 3,8% годовых, по валютным выросли с 1,1% до 1,4 годовых.

Депозитный портфель банков в ноябре вырос на 0,5% до 1 296 млрд грн, в т.ч. населения вырос на 1,0% до 656 млрд грн, предприятий вырос на 0,1% до 617 млрд грн.

Напомним, НБУ прогнозирует снижение депозитных ставок в банках. На фоне снижения девальвационных ожиданий и низкой инфляции банки еще имеют запас для снижения гривневых ставок по срочным депозитам. На это указывает, в частности, существенный "зазор" между процентными ставками банков и учетной ставкой НБУ, которая на сегодня снижена до рекордных 6%.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в ноябре 2020 года в национальной валюте составляли 34,7% годовых. По сравнению с октябрем ставки снизились на 0,5 п.п.