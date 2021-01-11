Ставки за банківськими депозитами впали до обґрунтованого мінімуму, - Рожкова

Минулий 2020 рік став першим роком в історії України, коли відсоткові ставки стали однознакові, тобто нижче 10%. У 2021 році цей тренд збережеться, однак ставки майже досягли економічно обґрунтованого мінімуму.

Про це перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова написала на своїй сторонці у Facebook.

Як зазначила Рожкова, падіння ставок не сталося б, якби НБУ не приборкав інфляцію, що дало змогу знизити облікову ставку до рекордних 6%.

"За якою ставкою ви могли відкрити депозит у січні 2020?! 15-16% річних. Сьогодні – це 8-8,5%. Відчуйте різницю. Втім, депозитні ставки вже майже досягли економічно обґрунтованого мінімуму", - додала вона.

Рожкова нагадала, що пандемія змусила людей більше заощаджувати.

"Населення різко обмежило споживання. Кордони на замку. Одягу потрібно менше. Відпочинок і розваги малодоступні. Тож люди з середніми та високими доходами почали більше відкладати "на чорний день". Навіть зменшення відсоткових ставок їх суттєво не відлякало. Після дуже короткого шокового відтоку під час весняного локдауну вклади населення до банків відновили зростання. І зростали цього року темпами 27% річних. Правда, слід сказати, що кошти на поточних рахунках зростали швидше, ніж строкові депозити", - відзначила Рожкова.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року середні процентні ставки банків за новими депозитами у гривні для населення склали 8,2% річних. Це на 0,7 в. п. нижче, ніж у жовтні (8,9%).

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2020 року в національній валюті становили 34,7% річних. У порівнянні з жовтнем ставки знизилися на 0,5 в.п.