Ставка на Гаагу. Запрошення до НАТО стало б кроком до реальних гарантій Україні, - Дуда

За його словами, він від самого початку наполягав, щоб країни НАТО погодили запрошення Україні приєднатися до альянсу.

"Це був би перший крок для надання Україні реальних гарантій. Ми спілкувалися з паном президентом (Володимиром Зеленським, - ред.) про всі зустрічі в рамках НАТО, зокрема про ті, які будуть на саміті НАТО в Гаазі. Це мета, на яку ми маємо робити ставку. Це реальна мета", - заявив Дуда.

Він також додав, що є глави держав-членів НАТО, які схиляються до ідеї запросити Україну.

Зазначимо, саміт НАТО в нідерландській Гаазі відбудеться 24-25 червня 2025 року.

Хто за і проти запрошення України до НАТО

Як писало авторитетне видання Politico, проти цієї ідеї виступають щонайменше сім країн-учасниць.

Серед них ключові країни - США і Німеччина, які занепокоєні можливістю бути втягнутими у військовий конфлікт із Росією. З обранням Дональда Трампа президентом США запрошення України до НАТО виглядає ще більш примарним.

Проти також Угорщина і Словаччина, чиї лідери загалом займають проросійську лінію. Не поспішають Бельгія, Словенія та Іспанія. У теорії вони підтримують запрошення України, але є ймовірність, що щойно справа дійде до практики, почнуть перешкоджати її реалізації.

Водночас відкрито за запрошення України виступають Польща, Естонія, Латвія та Литва.