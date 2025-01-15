Ставка на Гаагу. Приглашение в НАТО стало бы шагом к реальным гарантиям Украине, - Дуда

Приглашение Украины в НАТО могло бы стать первым шагом к реальным гарантиям безопасности. По мнению польской стороны, это реалистичная цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.
По его словам, он с самого начала настаивал, чтобы страны НАТО согласовали приглашение Украине присоединиться к альянсу.
"Это был бы первый шаг для предоставления Украине реальных гарантий. Мы общались с господином президентом (Владимиром Зеленским, - ред.) обо всех встречах в рамках НАТО, в частности о тех, которые будут на саммите НАТО в Гааге. Это цель, на которую мы должны делать ставку. Это реальная цель", - заявил Дуда.
Он также добавил, что есть главы государств-членов НАТО, которые склоняются к идее пригласить Украину.
Отметим, саммит НАТО в нидерландской Гааге пройдет 24-25 июня 2025 года.
Как писало авторитетное издание Politico, против этой идеи выступают как минимум семь стран-участниц.
Среди них ключевые страны - США и Германия, которые обеспокоены возможностью быть втянутыми в военный конфликт с Россией. С избранием Дональда Трампа президентом США приглашение Украины в НАТО выглядит еще более призрачным.
Против также Венгрия и Словакия, чьи лидеры в целом занимают пророссийскую линию. Не торопятся Бельгия, Словения и Испания. В теории они поддерживают приглашение Украины, но есть вероятность, что как только дело дойдет до практики, начнут препятствовать его реализации.
В то же время открыто за приглашение Украины выступают Польша, Эстония, Латвия и Литва.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность сокращения Вооруженных сил даже после приглашения вступить в НАТО.
До этого он также допустил, что страна может стать членом альянса еще до полной деоккупации своих территорий. Но в таком случае гарантии коллективной безопасности будут распространяться только на подконтрольные Украине территории.
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