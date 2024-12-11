Зеленський: переваги від НАТО можуть поширюватись не на всю територію України

Україна може стати членом НАТО до повної деокупації територій. У такому разі переваги від членства можуть поширюватись лише на ті території, які будуть під контролем України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для CBS .

Глава держави зазначив, що запрошення України до НАТО може стати чесною відповіддю на те, чи країна буде частиною Альянсу в майбутньому.

"Це перший крок, який дає чіткий сигнал Путіну (російському диктатору Володимиру Путіну - ред.) або якомусь іншому агресору в майбутньому - Україна буде членом НАТО", - додав Зеленський.

За його словами, Київ розуміє, що США та інші країни НАТО не можуть прийняти Україну до Альянсу, доки триває повномасштабна війна з Росією. І Україна не хоче втягувати інших військових у цю війну.

Президент наголосив, що запрошення вступити до Альянсу мають дати Україні у міжнародно визнаних кордонах, оскільки є міжнародне право та українська Конституція.

"А ось дія Альянсу може бути на ту частину, яку Україна буде контролювати, яку контролює, а потім з майбутнім розширенням", - уточнив Зеленський.