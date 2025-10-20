Ставка на дезінформацію: Сибіга озвучив, скільки в бюджеті РФ закладено на пропаганду

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Росія продовжує посилювати свою інформаційну війну.

Попри певне скорочення військових витрат у бюджеті на 2026 рік, фінансування пропаганди зросте на безпрецедентні 54%.



"Це чітко свідчить про пріоритети держави-агресора: не можуть перемогти на полі бою, тому роблять основну ставку на дезінформацію", - заявив Андрій Сибіга.



Міністр наголосив, що в сучасному світі слова також є зброєю, і це особливо стосується дипломатії.

"Саме тому зміцнення інформаційної стійкості залишається одним із пріоритетів України для ефективного захисту своїх інтересів і протидії російській агресії в інформаційній сфері", - вважає він.