Ставка на дезінформацію: Сибіга озвучив, скільки в бюджеті РФ закладено на пропаганду

В бюджеті Росії на наступний рік фінансування пропаганди зросте більше, ніж у півтора рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України у Telegram.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Росія продовжує посилювати свою інформаційну війну.
Попри певне скорочення військових витрат у бюджеті на 2026 рік, фінансування пропаганди зросте на безпрецедентні 54%.
"Це чітко свідчить про пріоритети держави-агресора: не можуть перемогти на полі бою, тому роблять основну ставку на дезінформацію", - заявив Андрій Сибіга.
Міністр наголосив, що в сучасному світі слова також є зброєю, і це особливо стосується дипломатії.
"Саме тому зміцнення інформаційної стійкості залишається одним із пріоритетів України для ефективного захисту своїх інтересів і протидії російській агресії в інформаційній сфері", - вважає він.
Раніше РБК-Україна писало про русифікацію на ТОТ з боку Росії навіть в українських дитячих садках.
Російські окупаційні адміністрації почали впроваджувати уроки російської мови навіть у дитячих садках. У старших групах запроваджують обов'язкові заняття з так званого "розвитку мовлення", під час яких дітям нав'язують російські слова і правила вимови, поступово витісняючи українську мову з повсякденного спілкування.
Такий підхід фактично перетворює систему дошкільного виховання на інструмент ідеологічного впливу.
Також на тимчасово окупованих територіях України росіяни готують репресії проти батьків, чиї діти продовжують навчання в українських школах в онлайн-форматі.