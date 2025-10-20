UA

Ставка на дезінформацію: Сибіга озвучив, скільки в бюджеті РФ закладено на пропаганду

Ілюстративне фото: Росія збільшує фінансування пропаганди (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В бюджеті Росії на наступний рік фінансування пропаганди зросте більше, ніж у півтора рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України у Telegram.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Росія продовжує посилювати свою інформаційну війну.

Попри певне скорочення військових витрат у бюджеті на 2026 рік, фінансування пропаганди зросте на безпрецедентні 54%.

"Це чітко свідчить про пріоритети держави-агресора: не можуть перемогти на полі бою, тому роблять основну ставку на дезінформацію", - заявив Андрій Сибіга.

Міністр наголосив, що в сучасному світі слова також є зброєю, і це особливо стосується дипломатії.

"Саме тому зміцнення інформаційної стійкості залишається одним із пріоритетів України для ефективного захисту своїх інтересів і протидії російській агресії в інформаційній сфері", - вважає він. 

Насадження російської ідеології на ТОТ

Раніше РБК-Україна писало про русифікацію на ТОТ з боку Росії навіть в українських дитячих садках.

Російські окупаційні адміністрації почали впроваджувати уроки російської мови навіть у дитячих садках. У старших групах запроваджують обов'язкові заняття з так званого "розвитку мовлення", під час яких дітям нав'язують російські слова і правила вимови, поступово витісняючи українську мову з повсякденного спілкування.

Такий підхід фактично перетворює систему дошкільного виховання на інструмент ідеологічного впливу.

Також на тимчасово окупованих територіях України росіяни готують репресії проти батьків, чиї діти продовжують навчання в українських школах в онлайн-форматі.

