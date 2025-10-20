Ставка на дезинформацию: Сибига озвучил, сколько в бюджете РФ заложено на пропаганду

В бюджете России на следующий год финансирование пропаганды вырастет более чем в полтора раза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины в Telegram.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Россия продолжает усиливать свою информационную войну.
Несмотря на определенное сокращение военных расходов в бюджете на 2026 год, финансирование пропаганды возрастет на беспрецедентные 54%.
"Это четко свидетельствует о приоритетах государства-агрессора: не могут победить на поле боя, поэтому делают основную ставку на дезинформацию", - заявил Андрей Сибига.
Министр подчеркнул, что в современном мире слова также являются оружием, и это особенно касается дипломатии.
"Именно поэтому укрепление информационной устойчивости остается одним из приоритетов Украины для эффективной защиты своих интересов и противодействия российской агрессии в информационной сфере", - считает он.
Ранее РБК-Украина писало о русификации на ВОТ со стороны России даже в украинских детских садах.
Российские оккупационные администрации начали внедрять уроки русского языка даже в детских садах. В старших группах вводят обязательные занятия по так называемому "развитию речи", во время которых детям навязывают русские слова и правила произношения, постепенно вытесняя украинский язык из повседневного общения.
Такой подход фактически превращает систему дошкольного воспитания в инструмент идеологического воздействия.
Также на временно оккупированных территориях Украины россияне готовят репрессии против родителей, чьи дети продолжают обучение в украинских школах в онлайн-формате.