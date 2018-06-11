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Интервью

Ставицкий на встрече в Израиле отказался от сделки со следствием, - ГПУ

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 19:55
Фото: Эдуард Ставицкий (facebook.com eduard.stavytskiy)
Фото: Эдуард Ставицкий (facebook.com eduard.stavytskiy)

Речь идет о встрече сотрудников ГПУ со Ставицким в ноябре 2016 года

Экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий на встрече в Израиле отказался от сделки со следствием. Об этом говорится в комментарии заместителей генпрокурора Евгения Енина и Анжелы Стрижевской.

"Хотел бы прокомментировать ситуацию вокруг уголовного преследования Эдуарда Ставицкого в Украине, а также встреч с ним представителей Генеральной прокуратуры. Прежде всего, мы хотели бы отвергнуть любые утверждения о якобы тайном или неформальном, неофициальном характере встречи с ним. Указанная поездка проходила в форме официальной командировки, что подтверждено всеми необходимыми документами", - заявил Енин, отметив, что целью поездки была встреча со Ставицким, который постоянно находится на территории Израиля.

Сотрудники ГПУ, по словам Енина, имели целью проверить готовность Ставицкого к сотрудничеству со следствием.

"Инициатива указанных контактов исходила от Ставицкого, который передал указанную просьбу представителям ГПУ через своих представителей", - отметил Енин.

Как добавил Енин, речь идет о встрече со Ставицким в ноябре 2016 года.

"Переговоры показали, что не готов фигурант к заключению сделки, не готов именно к такому способу сотрудничества со следствием. В связи с этим, мы считали исчерпанными возможности для дальнейших переговоров. И наша позиция была доведена до руководства о том, что нужно инициировать процедурные вопросы получения разрешения на специальное досудебное расследование и дальше передавать материалы дела в суд", - добавила Стрижевская.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе текущего года ГПУ завершила расследование дела экс-министра энергетики Ставицкого.

Эдуард Ставицкий занимал пост министра энергетики Украины в период президентства Виктора Януковича. Весной 2014 года в отношении него открыли уголовное дело по подозрению в хищениях и объявили в розыск. 

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Теги публикации: ГПУ, Ставицкий  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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