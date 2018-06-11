Ставицький на зустрічі в Ізраїлі відмовився від угоди зі слідством, - ГПУ

Мова йде про зустріч співробітників ГПУ із Ставицьким в листопаді 2016 року

Екс-міністр енергетики Едуард Ставицький на зустрічі в Ізраїлі відмовився від угоди зі слідством. Про це йдеться у коментарі заступників генпрокурора Євгена Єніна й Анжели Стрижевської.

"Хотів би прокоментувати ситуацію навколо кримінального переслідування Едуарда Ставицького в Україні, а також зустрічей з ним представників Генеральної прокуратури. Перш за все ,ми б хотіли відкинути будь-які твердження про нібито таємний чи неформальний, чи неофіційний характер зустрічі з ним. Зазначена поїздка відбувалася в формі офіційного відрядження, що підтверджено всіма потрібними документами", - заявив Єнін, зазначивши, що метою поїздки була зустріч зі Ставицьким, який постійно перебуває на території Ізраїля.

Співробітники ГПУ, за словами Єніна, мали на меті перевірити готовність Ставицького до співпраці зі слідством.

"Ініціатива зазначених контактів відходила від Ставицького, який передав зазначене прохання до представників ГПУ через своїх представників", - наголосив Єнін.

Як додав Єнін, мова йде про зустріч із Ставицьким в листопаді 2016 року.

"Перемовини показали, що не готовий фігурант до укладення угоди, не готовий саме до такого способу співпраці зі слідством. У зв'язку з цим, ми вважали вичерпаними можливості для подальших переговорів. І наша позиція була доведена до керівництва про те, що потрібно ініціювати процедурні питання щодо отримання дозволу на спеціальне досудове розслідувані і далі передавати матеріали справи до суду", - додала Стрижевська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у січні поточного року ГПУ завершила розслідування справи екс-міністра енергетики Ставицького.

Едуард Ставицький обіймав посаду міністра енергетики України в період президентства Віктора Януковича. Навесні 2014 року проти нього відкрили кримінальну справу за підозрою в розкраданні та оголосили в розшук.