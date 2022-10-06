Став гауляйтером громади: в Харківській області затримали місцевого депутата

У квітні 2022 року два депутати погодилися співпрацювати з представниками РФ та обійняли псевдопосади у незаконно створеному "органі влади".

"Один з депутатів став "головою", інший - "заступником голови" так званої "Липецької адміністрації військово-цивільної адміністрації Харківської області", - заявили в прокуратурі.

За інформацією слідчих, гауляйтер намагався створити позитивний імідж окупантів. Для цього він проводив агітаційну роботу серед місцевого населення, а також розпоряджався майном громади. Також чоловіки вилучили сільськогосподарську техніку у місцевих мешканців та підприємств на користь окупантів.

"Голову адміністрації" окупантів затримано, йому повідомлено про підозру та за клопотанням прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - заявили правоохоронці.

Його "заступнику" підозру оголосили заочно. Обох чоловіків підозрюють у колабораційній діяльності, за що їм загрожує до 10 років позбавлення волі.