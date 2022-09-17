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В селе возле Запорожья полиция задержала более 20 возможных коллаборантов

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Суббота 17 сентября 2022 16:32
В селе возле Запорожья полиция задержала более 20 возможных коллаборантов Фото: В селе возле Запорожья полиция обнаружила более 20 возможных коллаборантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось установить 21 человек, который может быть причастен к сотрудничеству с оккупационными войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

Полицейские провели отработку села Приморское (Запорожская область).

"В результате комплексных мероприятий установлен 21 человек, который может сотрудничать с оккупационными войсками или быть корректировщиками огня", - заявили в МВД.

Село находится в Васильевском районе, недалеко от оккупированной территории Запорожской области.

В селе возле Запорожья полиция задержала более 20 возможных коллаборантов

Напомним, что в Харьковской области рецидивист помогал оккупантам грабить украинцев.

Также СБУ задержала коллаборантку, которая согласилась сотрудничать с россиянами в Шевченковском Харьковской области.

Ранее правоохранители разоблачили двух мужчин в Днепропетровской области, которые публично отрицали войну в Украине.

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