Стал гауляйтером громады: в Харьковской области задержан местный депутат

В апреле 2022 года два депутата согласились сотрудничать с представителями РФ и заняли псевдодолжности в незаконно созданном "органе власти".

"Один из депутатов стал "председателем", другой - "заместителем председателя" так называемой "Липецкой администрации военно-гражданской администрации Харьковской области", - заявили в прокуратуре.

По информации следователей, гауляйтер пытался создать положительный имидж оккупантов. С этой целью он проводил агитационную работу среди местного населения, а также распоряжался имуществом общины. Также мужчины изъяли сельскохозяйственную технику у местных жителей и предприятий в пользу оккупантов.

"Председатель администрации" оккупантов задержан, ему сообщено о подозрении и по ходатайству прокуроров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявили правоохранители.

Его "заместителю" подозрение объявили заочно. Оба мужчины подозреваются в коллаборационной деятельности, за что им грозит до 10 лет лишения свободы.