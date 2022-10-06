Став гауляйтером громади: в Харківській області затримали місцевого депутата
Правоохоронці затримали депутата Липецької сільської ради Харківської області, який під час окупації громади вирішив очолити псевдоорган "влади".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
У квітні 2022 року два депутати погодилися співпрацювати з представниками РФ та обійняли псевдопосади у незаконно створеному "органі влади".
"Один з депутатів став "головою", інший - "заступником голови" так званої "Липецької адміністрації військово-цивільної адміністрації Харківської області", - заявили в прокуратурі.
За інформацією слідчих, гауляйтер намагався створити позитивний імідж окупантів. Для цього він проводив агітаційну роботу серед місцевого населення, а також розпоряджався майном громади. Також чоловіки вилучили сільськогосподарську техніку у місцевих мешканців та підприємств на користь окупантів.
"Голову адміністрації" окупантів затримано, йому повідомлено про підозру та за клопотанням прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - заявили правоохоронці.
Його "заступнику" підозру оголосили заочно. Обох чоловіків підозрюють у колабораційній діяльності, за що їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що житель Харківської області під час окупації допомагав російським солдатам грабувати односельців. Він також годував окупантів та забезпечував їх житлом.
Також, у Вовчанську затримали поплічника окупантів, відомого у кримінальних колах.
Раніше, у селі біля Запоріжжя поліція затримала понад 20 можливих колаборантів.
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