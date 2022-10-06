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Стал гауляйтером громады: в Харьковской области задержан местный депутат

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Липцы, Четверг 06 октября 2022 16:29
Стал гауляйтером громады: в Харьковской области задержан местный депутат Фото: в Харьковской области задержан местный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали депутата Липецкого сельского совета Харьковской области, который во время оккупации общины решил возглавить псевдоорган "власти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

В апреле 2022 года два депутата согласились сотрудничать с представителями РФ и заняли псевдодолжности в незаконно созданном "органе власти".

"Один из депутатов стал "председателем", другой - "заместителем председателя" так называемой "Липецкой администрации военно-гражданской администрации Харьковской области", - заявили в прокуратуре.

По информации следователей, гауляйтер пытался создать положительный имидж оккупантов. С этой целью он проводил агитационную работу среди местного населения, а также распоряжался имуществом общины. Также мужчины изъяли сельскохозяйственную технику у местных жителей и предприятий в пользу оккупантов.

"Председатель администрации" оккупантов задержан, ему сообщено о подозрении и по ходатайству прокуроров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявили правоохранители.

возглавил незаконный орган власти во время оккупации: на харьковщине задержан местный депутат

Его "заместителю" подозрение объявили заочно. Оба мужчины подозреваются в коллаборационной деятельности, за что им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что житель Харьковской области во время оккупации помогал российским солдатам грабить односельчан. Он также кормил оккупантов и обеспечивал их жильем.

Также, в Волчанске задержали приспешника оккупантов , известного в криминальных кругах.

Ранее в селе возле Запорожья полиция задержала более 20 возможных коллаборантов.

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