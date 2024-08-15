Статус військових, які воюють в Росії, унормують. Зеленський вніс в Раду проект закону

Зазначається, що відповідні зміни вносяться до статті 3 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" з метою унеможливлення неоднакового тлумачення та застосування на практиці його норм.

Передбачається, що дія цього Закону поширюється на військовослужбовців, які виконують військовий обов'язок за межами України, у тому числі на території держави-агресора під час їх безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією проти України, а саме:

військовослужбовців ЗСУ;

інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення;

державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями;

Служби зовнішньої розвідки України;

розвідувального органу Міністерства оборони України;

розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України, і військовослужбовців зазначених вище військових формувань;

правоохоронних та розвідувальних органів;

а також членів їх сімей.

Таким чином, гарантії будуть поширюватися на військовослужбовців розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

Також зазначається, що закон про соціальні гарантії поширюється на військовослужбовців військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, які виконують військовий обов'язок за межами України, у тому числі на території держави-агресора під час їх безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією проти України, а також на членів їх сімей.