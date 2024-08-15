Статус військових, які воюють в Росії, унормують. Зеленський вніс в Раду проект закону

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, згідно з яким військові, які беруть участь в операції на території РФ, зокрема у Курській області, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект 11483.
Зазначається, що відповідні зміни вносяться до статті 3 Закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" з метою унеможливлення неоднакового тлумачення та застосування на практиці його норм.
Передбачається, що дія цього Закону поширюється на військовослужбовців, які виконують військовий обов'язок за межами України, у тому числі на території держави-агресора під час їх безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією проти України, а саме:
Таким чином, гарантії будуть поширюватися на військовослужбовців розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.
Також зазначається, що закон про соціальні гарантії поширюється на військовослужбовців військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, які виконують військовий обов'язок за межами України, у тому числі на території держави-агресора під час їх безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією проти України, а також на членів їх сімей.
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що Верховній Раді необхідно ухвалити оборонний законодавчий пакет. Він передбачає рішення, які допоможуть українським воїнам та всьому суспільству.
Зокрема, за словами президента, в Україні на законодавчому рівні необхідно гарантувати абсолютно всі виплати та преференції, що передбачені для передової, воїнам, які беруть участь у Курській операції чи інших майбутніх українських діях на території Росії.
"Це потрібно зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як треба", - наголосив Зеленський.
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