Статус военных, которые воюют в России, унормируют. Зеленский внес в Раду проект закона

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому военные, участвующие в операции на территории РФ, в частности в Курской области, будут получать все выплаты и преференции, которые предусмотрены для передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект 11483.
Отмечается, что соответствующие изменения вносятся в статью 3 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" с целью предотвращения неодинакового толкования и применения на практике его норм.
Предусматривается, что действие этого Закона распространяется на военнослужащих, выполняющих воинский долг за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора во время их непосредственного участия в осуществлении и/или обеспечении осуществления мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией против Украины, а именно:
Таким образом, гарантии будут распространяться на военнослужащих разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.
Также отмечается, что закон о социальных гарантиях распространяется на военнослужащих военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора во время непосредственного участия в осуществлении и/или обеспечении осуществления мероприятий , необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией против Украины, а также членов их семей.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что Верховной Раде необходимо принять оборонный законодательный пакет. Он предусматривает решения, которые помогут украинским воинам и всему обществу.
В частности, по словам президента, в Украине на законодательном уровне необходимо гарантировать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой, воинам, участвующим в Курской операции или других будущих украинских действиях на территории России.
"Это нужно сделать именно законом, чтобы у всех наших людей была уверенность, что государство сработает так, как нужно", - подчеркнул Зеленский.
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