Статус UKR під загрозою: що українцям у Польщі треба зробити до 31 серпня

Головне: Дедлайн: Дані необхідно оновити до 31 серпня 2026 року.

Дані необхідно оновити до 31 серпня 2026 року. Місце : Найближче управління гміни або мерія міста.

: Найближче управління гміни або мерія міста. Документ: Обов’язкова наявність чинного закордонного паспорта.

Обов’язкова наявність чинного закордонного паспорта. Ризики: Депортація не загрожує автоматично, але легально працювати та отримувати допомогу стане неможливо.

Депортація не загрожує автоматично, але легально працювати та отримувати допомогу стане неможливо. Карта побиту: Без актуального PESEL подати заявку на статус CUKR не вдасться.

За його словами, така вимога передбачена польським законодавством і стосується тих, кому статус UKR було надано на підставі заяви, без перевірки документів.

Що потрібно зробити

Щоб зберегти свій статус, українцям необхідно особисто звернутися до управління гміни або міста та пред’явити чинний паспорт. Після цього органи влади самостійно оновлять дані у реєстрі PESEL.

Процедура є обов’язковою і не потребує додаткових заяв чи складного оформлення.

Якщо не підтвердити особу до встановленого терміну, це може мати серйозні наслідки. Зокрема, людина ризикує втратити статус UKR, її дані можуть змінити у реєстрі, а разом із цим - зникне і законна підстава для перебування та роботи в Польщі.

На що ще звернути увагу

Окремо українцям радять перевірити, чи всі їхні персональні дані в реєстрі актуальні. Це важливо, якщо змінювався паспорт, прізвище або інша інформація.

Особливої уваги це питання потребує для тих, хто планує подавати документи на карту побиту CUKR. Неактуальні дані можуть створити проблеми як під час подачі заяви, так і під час її розгляду - як для дорослих, так і для дітей.

У разі порушення прав українці можуть звернутися до Офісу омбудсмана:

вул. Інститутська, 21/8, Київ;

email: hotline@ombudsman.gov.ua;

телефон: 0800 501 720 або 044 299 74 08.

Уповноважений закликає не відкладати процедуру, адже від цього залежить статус і доступ до базових послуг у Польщі.