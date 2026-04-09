Статус UKR под угрозой: что украинцам в Польше надо сделать до 31 августа

Украинцы в Польше, которые получили номер PESEL со статусом UKR без предъявления паспорта, должны подтвердить свою личность до 31 августа 2026 года. Иначе есть риск потерять право на пребывание и работу.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
Главное:
По его словам, такое требование предусмотрено польским законодательством и касается тех, кому статус UKR был предоставлен на основании заявления, без проверки документов.
Чтобы сохранить свой статус, украинцам необходимо лично обратиться в управление гмины или города и предъявить действующий паспорт. После этого органы власти самостоятельно обновят данные в реестре PESEL.
Процедура является обязательной и не требует дополнительных заявлений или сложного оформления.
Если не подтвердить личность до установленного срока, это может иметь серьезные последствия. В частности, человек рискует потерять статус UKR, его данные могут изменить в реестре, а вместе с этим - исчезнет и законное основание для пребывания и работы в Польше.
Отдельно украинцам советуют проверить, все ли их персональные данные в реестре актуальны. Это важно, если менялся паспорт, фамилия или другая информация.
Особого внимания этот вопрос требует для тех, кто планирует подавать документы на карту побыту CUKR. Неактуальные данные могут создать проблемы как во время подачи заявления, так и во время его рассмотрения - как для взрослых, так и для детей.
В случае нарушения прав украинцы могут обратиться в Офис омбудсмена:
Уполномоченный призывает не откладывать процедуру, ведь от этого зависит статус и доступ к базовым услугам в Польше.
Напомним, Польша позволит украинским беженцам оставаться в стране до марта 2027 года. Предусмотрен переходный период, во время которого сохранятся основные права и выплаты, после чего будут действовать новые правила для иностранцев.
РБК-Украина также рассказывало о новых правилах для украинцев в Польше с марта 2026 года. Речь идет о том, что изменения в закон регулируют проживание, работу и соцзащиту беженцев: вводится новая карта пребывания CUKR на 3 года, уточняются правила получения и подтверждения статуса PESEL UKR, а доступ к медицине частично переводят на страховую основу.