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Статус тимчасового захисту в ЄС не звільняє українців від податків в Україні - пояснення

Фото: Податки в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Статус тимчасового захисту, який українці отримують у країнах ЄС із 2022 року, не звільняє автоматично від податкових зобов’язань в Україні.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат, керівник практики податкового права ЮК "Приходько та партнери" Євген Ясинський.

Хто вважається податковим резидентом України

Згідно з Податковим кодексом, особа залишається податковим резидентом України, якщо:

  • має постійне місце проживання в Україні;
  • має центр життєвих інтересів тут;
  • перебуває на території України понад 183 дні протягом року.

Чи потрібно платити податки

Якщо українець проживає в ЄС, але не отримав підтвердження податкового резидентства іншої країни має доходи з джерел в Україні (зарплата, оренда, тощо), то він повинен подавати декларацію та сплачувати податки в Україні. При цьому враховуються угоди про уникнення подвійного оподаткування - якщо такі укладені з країною перебування.

Сам по собі статус тимчасового захисту не означає зміни податкової юрисдикції. Для цього потрібні окремі юридичні дії, включно з офіційним оформленням резидентства в іншій країні.

Адвокат підсумовує, навіть якщо українець виїхав за кордон і має статус тимчасового захисту, податкові зобов’язання в Україні можуть зберігатися - все залежить від резидентського статусу та джерел доходу.

Раніше РБК-Україна писало, що Державна податкова служба України змінила підхід до взаємодії з бізнесом: замість штрафів підприємцям почали надсилати попередження про можливі порушення. Зокрема, понад 1000 компаній у сфері роздрібної торгівлі отримали повідомлення з проханням перевірити операції з готівкою через РРО, адже в березні у податкової виникли підозри щодо відсутності таких операцій.

Також ми писали, що власники нежитлової нерухомості зобов’язані сплачувати податок, навіть якщо об’єкт не використовується (через простій, ремонт чи війну). Винятки можливі лише у випадках бойових дій, знищення будівлі або рішень місцевої влади. Також передбачено пільги для окремих категорій громадян і для об'єктів, що мають соціальне чи благодійне призначення.

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