Статус временной защиты в ЕС не освобождает украинцев от налогов в Украине - объяснение

Статус временной защиты, который украинцы получают в странах ЕС с 2022 года, не освобождает автоматически от налоговых обязательств в Украине.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат, руководитель практики налогового права ЮК "Приходько и партнеры" Евгений Ясинский.
Согласно Налоговому кодексу, лицо остается налоговым резидентом Украины, если:
Если украинец проживает в ЕС, но не получил подтверждение налогового резидентства другой страны и имеет доходы из источников в Украине (зарплата, аренда и т.д.), то он должен подавать декларацию и платить налоги в Украине. При этом учитываются соглашения об избежании двойного налогообложения - если таковые заключены со страной пребывания.
Сам по себе статус временной защиты не означает изменения налоговой юрисдикции. Для этого нужны отдельные юридические действия, включая официальное оформление резидентства в другой стране.
Адвокат подытоживает, даже если украинец выехал за границу и имеет статус временной защиты, налоговые обязательства в Украине могут сохраняться - все зависит от резидентского статуса и источников дохода.
Ранее РБК-Украина писало, что Государственная налоговая служба Украины изменила подход к взаимодействию с бизнесом: вместо штрафов предпринимателям начали присылать предупреждения о возможных нарушениях. В частности, более 1000 компаний в сфере розничной торговли получили уведомления с просьбой проверить операции с наличными через РРО, ведь в марте у налоговой возникли подозрения относительно отсутствия таких операций.
Также мы писали, что владельцы нежилой недвижимости обязаны платить налог, даже если объект не используется (из-за простоя, ремонта или войны). Исключения возможны только в случаях боевых действий, уничтожения здания или решений местных властей. Также предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан и для объектов, имеющих социальное или благотворительное назначение.
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