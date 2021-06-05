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Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к власти, - Геращенко

Автор: РБК-Украина

Статус олигарха в рамках закона о деолигархизации будет определяться оппозиционностью к власти.

Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

"Интересный вчера был эфир у Шустера. Сначала секретарь СНБО Данилов фактически переложил на Германию и Францию ответственность за оккупацию Крыма и Донбасса. Потом Малюська (министр юстиции Денис Малюська, - ред.) в прямом эфире признал, что так называемый закон об олигархах принимается против одного человека - Порошенко. Забыв о презумпции невиновности, суды и Антимонопольный комитет, уже выдал на гора вердикт. Навязывая обществу мнение, что не монополия в энергосекторе, не доение государственного бюджета, а оппозиционность к Банковой определяют статус олигарха", - заявила Геращенко.

Напомним, вчера министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии.

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