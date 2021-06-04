Лоббизм и усиление АМКУ: Минюст рассказал о будущих законопроектах по деолигархизации

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, о чем будет идти речь в других законопроектах, которые будут касаться деолигархизации в Украине . В частности, планируется усилить полномочия Антимонопольного комитета.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" .

"В продолжение этого закона будет разрабатываться законопроект о лоббизме, а также будет законопроект, который будет регулировать деятельность и ответственность органов власти и чиновников за действия и возможные коррупционные контакты", - сказал Малюська.

Министр отметил, что власти хотят усилить способности АМКУ, чтобы комитет мог применять более жесткие санкции в отношении монополистов.

"А также усиление возможностей Антимонопольного комитета, чтобы он мог применять более жесткие санкции и чтобы такие санкции нельзя было поломать в суде", - добавил он.

Напомним, на этой неделе в парламент внесли президентский законопроект об олигархах. Однако секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что через две недели будут представлены другие документы по деолигархизации.

Больше об этом законопроекте читайте в материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".

Война против олигархов - основная тема нового выпуска "Свободы слова Савика Шустера". Гости и эксперты в прямом эфире рассказывают, сколько в Украине всего олигархов, а также о том, кто сможет приобрести паи с 1 июля (после открытия рынка земли).

Об этом всем и не только рассказывают секретарь СНБО Алексей Данилов, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, советник руководителя Офиса Президента Тимофей Милованов и другие компетентные эксперты.

Напомним, что в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" нардеп Власенко выразил непонимание того, по которым будут определять олигархов.

Также в выпуске пассажир Ryanair рассказал, что происходило в самолете, который принудительно посадили в аэропорту Минска из-за якобы заложенной бомбы на борту, после чего был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Кроме того, Алексей Данилов прокомментировал ситуацию вокруг принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска.

В том же выпуске депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс прокомментировал сближение России и Беларуси, а также рассказал об угрозах для Украины.

Кроме того, стало известно, что киевляне думают об обысках в Киевской администрации. А еще жители столицы ответили на вопрос: "Кампания, которая идет сейчас против мэра Киева - это борьба с коррупцией в Киеве или политическая борьба против Кличко?".