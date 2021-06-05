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Статус олігарха буде визначатися опозиційністю до влади, - Геращенко

Автор: РБК-Україна

Статус олігарха в рамках закону про деолігархізацію буде визначатися опозиційністю до влади.

Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Facebook.

"Цікавий вчора був ефір у Шустера. Спочатку секретар РНБО Данілов фактично переклав на Німеччину і Францію відповідальність за окупацію Криму і Донбасу. Потім Малюська (міністр юстиції Денис Малюська, - ред.) в прямому ефірі визнав, що так званий закон про олігархів приймається проти однієї людини - Порошенка. Забувши про презумпцію невинуватості, суди і Антимонопольний комітет, вже видав на гора вердикт. Нав’язуючи суспільству думку, що не монополія в енергосекторі, не доїння державного бюджету, а опозиційність до Банкової визначають статус олігарха", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, вчора міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в реєстр олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський та п'ятий президент України Петро Порошенко. Вони обоє підпадають під відповідні критерії.

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