Статус критичності за "Тисячовесну": у Мінкульті назвали нову умову для бронювання

Головне: Новий критерій: Участь у держзамовленні на суму від 100 тисяч гривень дає право на статус критичності.

Термін дії: Статус надається на час виконання робіт, але не більше ніж на 12 місяців.

Бюджет програми: На 2026 рік закладено 4 млрд грн, з яких 3,2 млрд грн спрямують безпосередньо на проєкти.

Суть ініціативи: Створення українського контенту (колишня назва - "1000 годин українського контенту").

Хто може отримати статус критичності

Згідно з наказом Мінкульту, одним із критеріїв визначення підприємств, що мають важливе значення для економіки в інформаційній сфері, є виготовлення продукції за бюджетні кошти.

Для цього організація повинна мати підписаний договір вартістю понад 100 тисяч гривень. Якщо підприємство залучене до реалізації "Тисячовесни" на таких умовах, воно відповідає вимогам для отримання статусу критично важливого.

Фінансування та терміни "Тисячовесни"

Подача конкурсних заявок розпочалася 3 квітня. Як зазначила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна, цього року планується освоїти 80% від запланованого бюджету.

Крім того, Міністерство культури вже готує пропозиції щодо закладення фінансування програми у державному бюджеті на 2027 рік, що свідчить про довгострокові плани уряду щодо підтримки вітчизняного медіапродукту.