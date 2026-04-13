Статус критичности за "Тысячевесну": в Минкульте назвали новое условие для бронирования

Участие в госзаказе на сумму от 100 тысяч гривен дает право на статус критичности. Срок действия: Статус предоставляется на время выполнения работ, но не более чем на 12 месяцев.

Статус предоставляется на время выполнения работ, но не более чем на 12 месяцев. Бюджет программы: На 2026 год заложено 4 млрд грн, из которых 3,2 млрд грн направят непосредственно на проекты.

На 2026 год заложено 4 млрд грн, из которых 3,2 млрд грн направят непосредственно на проекты. Суть инициативы: Создание украинского контента (прежнее название - "1000 часов украинского контента").

Кто может получить статус критичности

Согласно приказу Минкульта, одним из критериев определения предприятий, имеющих важное значение для экономики в информационной сфере, является изготовление продукции за бюджетные средства.

Для этого организация должна иметь подписанный договор стоимостью более 100 тысяч гривен. Если предприятие привлечено к реализации "Тысячевесны" на таких условиях, оно соответствует требованиям для получения статуса критически важного.

Финансирование и сроки "Тысячевесны"

Подача конкурсных заявок началась 3 апреля. Как отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная, в этом году планируется освоить 80% от запланированного бюджета.

Кроме того, Министерство культуры уже готовит предложения по закладке финансирования программы в государственном бюджете на 2027 год, что свидетельствует о долгосрочных планах правительства по поддержке отечественного медиапродукта.