Статус критичности за "Тысячевесну": в Минкульте назвали новое условие для бронирования

Производство украинского культурного продукта в рамках инициативы "Тысячевесна" может стать основанием для признания предприятия критически важным. Это позволит организациям претендовать на бронирование персонала во время особого периода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства культуры Украины на запрос"Интерфакс-Украина".
Согласно приказу Минкульта, одним из критериев определения предприятий, имеющих важное значение для экономики в информационной сфере, является изготовление продукции за бюджетные средства.
Для этого организация должна иметь подписанный договор стоимостью более 100 тысяч гривен. Если предприятие привлечено к реализации "Тысячевесны" на таких условиях, оно соответствует требованиям для получения статуса критически важного.
Подача конкурсных заявок началась 3 апреля. Как отметила вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Татьяна Бережная, в этом году планируется освоить 80% от запланированного бюджета.
Кроме того, Министерство культуры уже готовит предложения по закладке финансирования программы в государственном бюджете на 2027 год, что свидетельствует о долгосрочных планах правительства по поддержке отечественного медиапродукта.
Напомним, что в конце марта Кабинет министров утвердил президентскую инициативу поддержки национального культурного продукта. Речь идет о так называемых "1000 часов украинского контента".
Цель проекта - создать конкурентный украинский культурный продукт, который станет альтернативой российскому (враждебному) контенту и будет формировать сильную украинскую информационную среду. На программу выделили почти 4 млрд гривен.