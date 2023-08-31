Статус багатодітної сім'ї в Україні. Які пільги родина має під час воєнного стану

Україна має окремий статус для сімей, які виховують та проживають з трьома і більше дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

У відомстві нагадали, що багатодітною сім'єю є подружжя, яке перебуває в зареєстрованому шлюбі. Вони мають проживати разом і спільно виховувати трьох і більше дітей. Мова також йде про осіб до 23-річного віку, у випадку, якщо ті навчаються за денною формою у закладах професійної та вищої освіти.

Також статус багатодітної сім'ї можна отримати, якщо один або обидва члени подружжя мають народжених у попередніх шлюбах дітей, але ті проживають разом з ними в новій сімʼї.

Окрім цього він надається у випадку, якщо один з батьків самостійно виховує та проживає з трьома і більше дітьми.

Оформлення статусу

Багатодітна сім'я має отримати відповідне посвідчення. Цей документ видається дітям з 6 років та одному з батьків протягом десяти робочих днів з дати подання заяви.

Оформлюється воно у структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади або у ЦНАПі.

Пільги

Ті сім'ї, які підтвердили свій статус мають певні пільги від держави:

50% знижку на вартість палива, зокрема рідкого, якщо будинки не мають центрального опалення;

50% знижку від затверджених тарифів абонплати за користування квартирним телефоном;

50% знижку на оплату за житлово-комунальні послуги (в межах норм, визначених законодавством).

Соціальні гарантії для дітей

Діти з багатодітних сімей можуть претендувати на низку пільг:

безоплатне отримання медикаментів за рецептом лікаря;

щорічне медичне обстеження:

безоплатний проїзд різними видами транспорту, незалежно від відстані та місця проживання (крім таксі);

безоплатне оздоровлення та відпочинок;

щомісячні виплати на третю і кожну наступну дитину до досягнення нею 6 років.

Фінансова допомога

Одному з батьків необхідно подати відповідну заяву для отримання фінансової допомоги, її починають виплачувати з місяця подання заяви.

У випадку, якщо родина отримала статус багатодітної через народження відразу двох та більше дітей - допомога виплачується на кожну дитину окремо. Її надає орган соцзахисту за місцем зареєстрованого або фактичного проживання заявника.

Однак родину можуть також і позбавити виплат. Це можливо у випадку, якщо батьки відмовились від виховання дитини або їх позбавили батьківських прав.

Вона припиняється за умови нецільового використання коштів або відсутності належних умов для утримання дитини. Кошти не виділяють, якщо батьки влаштували дитину на повне державне утримання.

Раніше РБК-Україна пояснювало, які документи необхідні для призначення субсидії на комунальні послуги.

Нагадаємо, у держбюджеті України на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір становитиме майже 1190 гривень.

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