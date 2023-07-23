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Українцям нагадали, які документи необхідні для призначення житлової субсидії

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Неділя 23 липня 2023 22:44
Українцям нагадали, які документи необхідні для призначення житлової субсидії Фото: які документи необхідні для призначення житлової субсидії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Житлову субсидію можна оформити online через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. ПФУ розробив спеціальну покрокову інструкцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уряду.

Зазначається, що для призначення житлової субсидії необхідно надати заявау та декларацію.

Однак залежно від обставин можуть надаватись інші документи:

  • договір наймання (оренди) житла – у разі проживання заявника у житлі, що орендується;
  • копія договору про реструктуризацію заборгованості – за умови наявності заборгованості та укладання договору.

Людині, яка звертається за призначенням субсидії, необхідно пред’явити свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України.

Способи подачі документів:

  • особисто, через обраний (зручний, найближчий) сервісний центр Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, ЦНАП;
  • поштою, на адресу органу Фонду;
  • online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.

Субсидії в Україні

У держбюджеті на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір становитиме 1 189,3 гривень.

У червні Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією та швидкого рішення щодо надання.

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