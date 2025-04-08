Статки Трампа скоротилися на 500 млн доларів через запроваджені ним мита, - Forbes

За даними Forbes, найбільше постраждала Trump Media and Technology Group. Акції компанії впали на 8% за три дні, а її частка скоротилася з 2,2 млрд доларів до 2 млрд доларів, втративши 200 млн доларів.

Комерційна нерухомість подешевшала на 90 млн доларів: портфель, включно з Trump Tower і 40 Wall Street, знецінився з 660 млн доларів до 570 млн доларів. Акції Vornado Realty Trust, партнера Трампа, впали на 14%, SL Green - на 15%.

Гольф-клуби президента США втратили 70 млн доларів: акції таких компаній, як Vail Resorts і Topgolf Callaway Brands, знизилися на 15%. Готельні активи, зокрема Trump National Doral, подешевшали на 65 млн доларів (16%), а ліцензійний бізнес - на 15 млн доларів.

Окрім того, житлова нерухомість зменшилася на 20 млн доларів через середнє падіння акцій квартирних компаній на 13%.

Mar-a-Lago, знецінилися на 32 млн доларів (5%). Частка в Blue Owl Capital (5-25 млн доларів) втратила 22%, а криптовалютні активи, ймовірно, скоротилися на 32 млн доларів через падіння Ethereum на 18% після оголошення тарифів.