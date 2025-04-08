Состояние Трампа сократилось на 500 млн долларов из-за введенных им пошлин, - Forbes

Состояние президента США Дональда Трампа сократилось на 500 млн долларов из-за введенных им пошлин, которые привели к падению мировых рынков. Капитал американского лидера за неделю снизился с 4,7 до 4,2 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
По данным Forbes, больше всего пострадала Trump Media and Technology Group. Акции компании упали на 8% за три дня, а ее доля сократилась с 2,2 млрд долларов до 2 млрд долларов, потеряв 200 млн долларов.
Коммерческая недвижимость подешевела на 90 млн долларов: портфель, включая Trump Tower и 40 Wall Street, обесценился с 660 млн долларов до 570 млн долларов. Акции Vornado Realty Trust, партнера Трампа, упали на 14%, SL Green - на 15%.
Гольф-клубы президента США потеряли 70 млн долларов: акции таких компаний, как Vail Resorts и Topgolf Callaway Brands, снизились на 15%. Гостиничные активы, в частности Trump National Doral, подешевели на 65 млн долларов (16%), а лицензионный бизнес - на 15 млн долларов.
Кроме того, жилая недвижимость уменьшилась на 20 млн долларов из-за среднего падения акций квартирных компаний на 13%.
Mar-a-Lago, обесценились на 32 млн долларов (5%). Доля в Blue Owl Capital (5-25 млн долларов) потеряла 22%, а криптовалютные активы, вероятно, сократились на 32 млн долларов из-за падения Ethereum на 18% после объявления тарифов.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт товаров большого количества стран. Они колеблются от 10% до 49% в зависимости от государства.
Часть тарифов начали действовать 5 апреля, а высшие пошлины против около 60 стран вступят в силу 9 апреля.
На следующий день стало известно, что введенные Трампом тарифы ударили по фондовому рынку США. Несмотря на потери триллионов долларов, глава Белого дома не отказался от таможенной политики, сравнив ее с "лекарством".
"Я не хочу, чтобы что-то упало. Но иногда нужно принимать лекарства, чтобы что-то исправить", - сказал он.
Позже Трамп вновь подтвердил новую тарифную политику США, но подчеркнул, что готов к диалогу с государствами, которые стремятся к более выгодным условиям для торговли.
По словам министра финансов США Скотта Бессента, в Вашингтон уже обратились более 70 стран для переговоров.
Добавим, самый богатый человек в мире и ключевой советник Трампа Илон Маск прямо выступил против тарифной политики американского президента. Его поддержали другие миллиардеры.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.