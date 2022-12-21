Статки Ілона Маска тануть після купівлі Twitter, - Bloomberg

Видання зауважує, що багатство Ілона Маска продовжує скорочуватися вже тиждень після того, як він втратив позиції найбагатшої людини світу на користь магната luxury-сегмента Бернара Арно. Збитки Маска за рік наразі становлять 122,6 млрд доларів, що перевищує суму, яку він отримав у 2021 році, коли його статки зросли до найбільших в історії. Його чистий капітал впав до дворічного мінімуму, або на 7,7 млрд доларів, після того, як акції Tesla Inc. зазнали найбільшої одноденної втрати з жовтня.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки головного виконавчого директора Tesla зараз становлять 147,7 млрд доларів, що є найнижчим показником за понад два роки. Вони в основному складаються з акцій і опціонів Tesla.

"Зростання акцій автовиробника становить особливий ризик для 51-річного Маска, який використав більшу частину своєї позиції для фінансування придбання Twitter у жовтні", - пише Bloomberg.

Тобто акціонери Tesla пов'язують падіння ринкової вартості Tesla з придбанням Twitter і висловлюють дедалі більше занепокоєння через надмірну увагу Маска до соцмережі, політику якої він намагається змінити публічно, але недолуго. Він опублікував у Twitter опитування, в якому просив користувачів проголосувати, чи варто йому піти з посади керівника соціальної платформи. Майже 58% із 17,5 млн респондентів сказали, що так, він повинен піти.