Состояние Илона Маска тает после покупки Twitter, - Bloomberg

Издание отмечает, что богатство Илона Маска продолжает сокращаться уже неделю после того, как он потерял позиции самого богатого человека мира в пользу магната luxury-сегмента Бернара Арно. Убытки Маска за год сейчас составляют 122,6 млрд долларов, что превышает сумму, которую он получил в 2021 году, когда его состояние выросло до крупнейшего в истории. Его чистый капитал упал до двухлетнего минимума, или на 7,7 млрд долларов, после того, как акции Tesla Inc. понесли наибольшую однодневную потерю с октября.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние главного исполнительного директора Tesla сейчас составляет 147,7 млрд долларов, что является самым низким показателем за более чем два года. Оно в основном состоит из акций и опционов Tesla.

"Рост акций автопроизводителя представляет особый риск для 51-летнего Маска, который использовал большую часть своей позиции для финансирования приобретения Twitter в октябре", - пишет Bloomberg.

То есть акционеры Tesla связывают падение рыночной стоимости Tesla с приобретением Twitter и выражают все большее беспокойство из-за чрезмерного внимания Маска к соцсети, политику которой он пытается изменить публично, но бестолково. Он опубликовал в Twitter опрос, в котором просил пользователей проголосовать, стоит ли ему уйти с поста руководителя социальной платформы. Почти 58% из 17,5 млн респондентов сказали, что да, он должен уйти.