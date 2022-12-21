Состояние Илона Маска тает после покупки Twitter, - Bloomberg

Состояние владельца компаний Tesla и Twitter Илона Маска сократилось до 147,7 млрд долларов после падения акций компании. При этом чистый капитал упал до двухлетнего минимума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание отмечает, что богатство Илона Маска продолжает сокращаться уже неделю после того, как он потерял позиции самого богатого человека мира в пользу магната luxury-сегмента Бернара Арно. Убытки Маска за год сейчас составляют 122,6 млрд долларов, что превышает сумму, которую он получил в 2021 году, когда его состояние выросло до крупнейшего в истории. Его чистый капитал упал до двухлетнего минимума, или на 7,7 млрд долларов, после того, как акции Tesla Inc. понесли наибольшую однодневную потерю с октября.
По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние главного исполнительного директора Tesla сейчас составляет 147,7 млрд долларов, что является самым низким показателем за более чем два года. Оно в основном состоит из акций и опционов Tesla.
"Рост акций автопроизводителя представляет особый риск для 51-летнего Маска, который использовал большую часть своей позиции для финансирования приобретения Twitter в октябре", - пишет Bloomberg.
То есть акционеры Tesla связывают падение рыночной стоимости Tesla с приобретением Twitter и выражают все большее беспокойство из-за чрезмерного внимания Маска к соцсети, политику которой он пытается изменить публично, но бестолково. Он опубликовал в Twitter опрос, в котором просил пользователей проголосовать, стоит ли ему уйти с поста руководителя социальной платформы. Почти 58% из 17,5 млн респондентов сказали, что да, он должен уйти.
Сегодня, 21 декабря, РБК-Украина сообщало, что Илон Маск готов уйти с должности гендиректора Twitter, но есть условие.
Напомним, о планах Маска выкупить Twitter стало известно в апреле. Однако в июле он отозвал предложение. Компания подала на бизнесмена иск из-за остановки сделки. В октябре стало известно, что Маск все-таки купил Twitter.
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