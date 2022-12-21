Статки Ілона Маска тануть після купівлі Twitter, - Bloomberg

Статки власника компаній Tesla і Twitter Ілона Маска скоротилися до 147,7 млрд доларів після падіння акцій компанії. При цьому чистий капітал впав до дворічного мінімуму.

Видання зауважує, що багатство Ілона Маска продовжує скорочуватися вже тиждень після того, як він втратив позиції найбагатшої людини світу на користь магната luxury-сегмента Бернара Арно. Збитки Маска за рік наразі становлять 122,6 млрд доларів, що перевищує суму, яку він отримав у 2021 році, коли його статки зросли до найбільших в історії. Його чистий капітал впав до дворічного мінімуму, або на 7,7 млрд доларів, після того, як акції Tesla Inc. зазнали найбільшої одноденної втрати з жовтня.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки головного виконавчого директора Tesla зараз становлять 147,7 млрд доларів, що є найнижчим показником за понад два роки. Вони в основному складаються з акцій і опціонів Tesla.

"Зростання акцій автовиробника становить особливий ризик для 51-річного Маска, який використав більшу частину своєї позиції для фінансування придбання Twitter у жовтні", - пише Bloomberg.

Тобто акціонери Tesla пов'язують падіння ринкової вартості Tesla з придбанням Twitter і висловлюють дедалі більше занепокоєння через надмірну увагу Маска до соцмережі, політику якої він намагається змінити публічно, але недолуго. Він опублікував у Twitter опитування, в якому просив користувачів проголосувати, чи варто йому піти з посади керівника соціальної платформи. Майже 58% із 17,5 млн респондентів сказали, що так, він повинен піти.