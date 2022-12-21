Состояние Илона Маска тает после покупки Twitter, - Bloomberg

Состояние владельца компаний Tesla и Twitter Илона Маска сократилось до 147,7 млрд долларов после падения акций компании. При этом чистый капитал упал до двухлетнего минимума.

Издание отмечает, что богатство Илона Маска продолжает сокращаться уже неделю после того, как он потерял позиции самого богатого человека мира в пользу магната luxury-сегмента Бернара Арно. Убытки Маска за год сейчас составляют 122,6 млрд долларов, что превышает сумму, которую он получил в 2021 году, когда его состояние выросло до крупнейшего в истории. Его чистый капитал упал до двухлетнего минимума, или на 7,7 млрд долларов, после того, как акции Tesla Inc. понесли наибольшую однодневную потерю с октября.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние главного исполнительного директора Tesla сейчас составляет 147,7 млрд долларов, что является самым низким показателем за более чем два года. Оно в основном состоит из акций и опционов Tesla.

"Рост акций автопроизводителя представляет особый риск для 51-летнего Маска, который использовал большую часть своей позиции для финансирования приобретения Twitter в октябре", - пишет Bloomberg.

То есть акционеры Tesla связывают падение рыночной стоимости Tesla с приобретением Twitter и выражают все большее беспокойство из-за чрезмерного внимания Маска к соцсети, политику которой он пытается изменить публично, но бестолково. Он опубликовал в Twitter опрос, в котором просил пользователей проголосовать, стоит ли ему уйти с поста руководителя социальной платформы. Почти 58% из 17,5 млн респондентов сказали, что да, он должен уйти.