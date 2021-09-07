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Статистика неудовлетворительная: в Ровно ни одна школа не вакцинировала более 80% персонала

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Ровно, Вторник 07 сентября 2021 16:12
Статистика неудовлетворительная: в Ровно ни одна школа не вакцинировала более 80% персонала Фото: в Ровно неудовлетворительный уровень вакцинации в школах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль заявил о неудовлетворительной ситуации с вакцинацией работников школ. По его словам, наихудшая ситуация наблюдается в областном центре - в Ровно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Коваля в Facebook.

Как рассказал глава ОГА, в Ровно ни одно из 106 учебных заведений не преодолело отметку в 80% вакцинированных от коронавируса сотрудников.

"Более 80% прививок не имеет ни один коллектив. В диапазоне 60-80% - 6 заведений, от 30 до 60% - 42, менее 30% - 58 заведений", - отметил Коваль.

Чиновник отметил, что в целом в Ровенской области полностью вакцинировались более 80% педагогов только в 46 образовательных учреждениях. В 178 учреждениях уровень вакцинации составляет 60-80%, в 406 учреждениях - 30-60%.

"Статистика вакцинации педагогов в Ровенской области - неудовлетворительная... Всего в Ровенской области есть 1 230 образовательных учреждений. Это и детские сады, школы, внешкольные учреждения, профтехучилища, вузы", - добавил он.

Напомним, в случае усиления карантина, работать смогут только те учебные заведения, где вакцинировались 80% персонала. В Минобразования рассказали, уровень вакцинации в школах страны сегодня.

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Ровно Ровенская область Коронавирус Вакцинация
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