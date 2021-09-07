Менее 60%. В МОН рассказали об уровне вакцинации в школах

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, сколько сотрудников учебных заведений сделали прививки от коронавируса. Вакцинировано менее 60% от общего количества.

Об этом сообщили в МОН в ответ на запрос РБК-Украина .

В Украине сделали прививки:

157 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования, что составляет 54,2% от общего количества ;

; 380 722 (одной и двумя дозами) работника учреждений общего среднего образования, что составляет 58,2% от общего количества ;

; 44 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образования, что составляет 52,2% от общего количества.

При этом в Министерстве образования не смогли предоставить изданию информацию об уровне вакцинации по отдельным регионам и учебным заведениям. В ведомстве отметили, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.

РБК-Украина направило соответствующие запросы в каждую область, однако на момент публикации ответ пока не получен.