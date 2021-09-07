ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Менее 60%. В МОН рассказали об уровне вакцинации в школах

Новина українською →
Киев, Вторник 07 сентября 2021 14:02
Менее 60%. В МОН рассказали об уровне вакцинации в школах Фото: в МОН рассказали об уровне вакцинации в школах (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Владислав Красинский

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, сколько сотрудников учебных заведений сделали прививки от коронавируса. Вакцинировано менее 60% от общего количества.

Об этом сообщили в МОН в ответ на запрос РБК-Украина.

В Украине сделали прививки:

  • 157 598 (одной и двумя дозами) работников учреждений дошкольного образования, что составляет 54,2% от общего количества;
  • 380 722 (одной и двумя дозами) работника учреждений общего среднего образования, что составляет 58,2% от общего количества;
  • 44 617 (одной и двумя дозами) работников учреждений высшего образования, что составляет 52,2% от общего количества.

При этом в Министерстве образования не смогли предоставить изданию информацию об уровне вакцинации по отдельным регионам и учебным заведениям. В ведомстве отметили, что эти данные собирают департаменты при областных государственных администрациях.

РБК-Украина направило соответствующие запросы в каждую область, однако на момент публикации ответ пока не получен.

Напомним, в Минздраве сообщили, что учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение в случае пребывания района или города в "красной зоне" карантина.

В "желтой" и "оранжевой" зонах очная форма обучения возможна, если в учебном заведении вакцинировано 80% персонала.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Вакцинация
NEWS
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
DAILY
Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью