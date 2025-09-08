Стати власником авто в Україні можна з 14 років, але є нюанс

Неповнолітні громадяни України мають право зареєструвати на себе автомобіль чи інший транспортний засіб з 14-річного віку. Однак керувати самостійно автомобілем у цьому віці не вдасться.
Реєстрація можлива лише за наявності нотаріально засвідченої згоди батьків, усиновлювачів або піклувальників. У документах зазначаються їхні дані, а також встановлюється заборона на перереєстрацію або зняття авто з обліку без дозволу батьків та органу опіки і піклування. Така відмітка обов’язково вноситься і до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.
До 18 років підліток не може самостійно розпоряджатися транспортом. Лише після досягнення повноліття власник отримує право самостійно продавати чи знімати авто з обліку.
У разі успадкування транспортний засіб може бути зареєстрований на неповнолітнього незалежно від віку.
У МВС нагадують, що володіння автомобілем не означає право керування ним. Керувати транспортом можна лише після отримання посвідчення водія у встановленому законом віці.
"Відповідальність на дорозі надзвичайно велика: від уважності та дисципліни водія залежить не лише його життя, але й безпека пасажирів та інших учасників дорожнього руху", – зазначили у відомстві.
Для перереєстрації транспортного засобу потрібно попередньо записатися до сервісного центру МВС через сайт або мобільний застосунок "Е-запис". Також зареєструватися можна у день звернення через термінал у приміщенні сервісного підрозділу.
Консультацію щодо послуг надають за телефоном (044) 290-19-88 та на сторінках Головного сервісного центру МВС у Facebook та Instagram.
Раніше РБК-Україна писало, в Україні мінімальний вік для отримання водійського посвідчення залежить від категорії транспорту: з 16 років - мотоцикли (А1, А), з 18 років - легкові авто (В1, В, С1, С), з 19 років - авто з причепом (BE, C1E, CE), з 21 року - автобуси та вантажівки (D1, D, D1E, DE, Т). Загалом в Україні існує 14 категорій водійських посвідчень, що дозволяють керувати різними транспортними засобами.
Для отримання прав потрібно скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС після підготовки в автошколі або самостійно.