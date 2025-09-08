UA

Суспільство Освіта

Стати власником авто в Україні можна з 14 років, але є нюанс

Фото: Стати власником авто в Україні можна з 14 років (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Неповнолітні громадяни України мають право зареєструвати на себе автомобіль чи інший транспортний засіб з 14-річного віку. Однак керувати самостійно автомобілем у цьому віці не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Як відбувається реєстрація

Реєстрація можлива лише за наявності нотаріально засвідченої згоди батьків, усиновлювачів або піклувальників. У документах зазначаються їхні дані, а також встановлюється заборона на перереєстрацію або зняття авто з обліку без дозволу батьків та органу опіки і піклування. Така відмітка обов’язково вноситься і до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Коли настає повне право власності

До 18 років підліток не може самостійно розпоряджатися транспортом. Лише після досягнення повноліття власник отримує право самостійно продавати чи знімати авто з обліку.

У разі успадкування транспортний засіб може бути зареєстрований на неповнолітнього незалежно від віку.

Власність не дорівнює праву керування

У МВС нагадують, що володіння автомобілем не означає право керування ним. Керувати транспортом можна лише після отримання посвідчення водія у встановленому законом віці.

"Відповідальність на дорозі надзвичайно велика: від уважності та дисципліни водія залежить не лише його життя, але й безпека пасажирів та інших учасників дорожнього руху", – зазначили у відомстві.

Як отримати послугу

Для перереєстрації транспортного засобу потрібно попередньо записатися до сервісного центру МВС через сайт або мобільний застосунок "Е-запис". Також зареєструватися можна у день звернення через термінал у приміщенні сервісного підрозділу.

Консультацію щодо послуг надають за телефоном (044) 290-19-88 та на сторінках Головного сервісного центру МВС у Facebook та Instagram.

Раніше РБК-Україна писало, в Україні мінімальний вік для отримання водійського посвідчення залежить від категорії транспорту: з 16 років - мотоцикли (А1, А), з 18 років - легкові авто (В1, В, С1, С), з 19 років - авто з причепом (BE, C1E, CE), з 21 року - автобуси та вантажівки (D1, D, D1E, DE, Т). Загалом в Україні існує 14 категорій водійських посвідчень, що дозволяють керувати різними транспортними засобами.

Для отримання прав потрібно скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС після підготовки в автошколі або самостійно.

