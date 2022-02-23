Как не стать жертвой хакеров из-за Wi-Fi. Советы Киберполиции и киберэкспертов

В Киберполиции объяснили, почему в общественных местах следует отдавать предпочтение именно интернету от мобильных операторов и что делать, если вы вынуждены воспользоваться общедоступной сетью Wi-Fi.

Что рекомендует Киберполиция?

избегайте банковских операций во время подключения к публичным сетям

никогда не авторизуйтесь в сети, если для подтверждения у вас просят номер телефона, электронную почту или же социальную сеть. В таком случае, этими данными могут воспользоваться злоумышленники

отключите опцию общего доступа к вашим файлам

не используйте обнаружение вашего девайся другими пользователями сети

также нежелательна опция автоматического подключения к открытой сети

не регистрируйтесь на сайтах во время подключения к общедоступным сетям Wi-Fi

избегайте сетей в которых соединение периодически прерывается

при подключении к общей сети - желательно использовать VPN-сервесы

Мнение киберэкспертов

В комментарии РБК-Украина сооснователь NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрей Баранович отметил, что e-commerce сайты используют шифрование TLS, в связи с чем большинство взломов происходит по вине самого пользователя сети. Речь идет именно об уязвимости его гаджета, который он подсоединил к общедоступной сети.

"Скажем так, в целом, действительно лучше не пользоваться незнакомыми сетями и не держать свои устройства открытыми всем ветрам. С другой стороны, e-commerce сайты давно используют шифрование TLS. И возможность, что-то сделать с пользователем в сети во многом зависит от уязвимостей в телефоне, так что подобные советы уже не так актуальны как раньше", - отметил Баранович.

Также РБК-Украина информацию прокомментировал консультант по кибербезопасности Кир Важницкий. Специалист заявил, что все рекомендации правильны и актуальны.

«Сомнения может вызвать только последняя рекомендация. Переподключение в большинстве случаев не свидетельствует о постороннем вмешательстве. Но ввиду общей рекомендации не использовать для критических операций публичные Wi-Fi-сети – это окей», - отметил РБК-Украина консультант по кибербезопасности Кир Важницкий.

Что же такое TLS шифрование?

TLS шифрование - криптографический протокол безопасности для шифрования вашей почты в целях ее защиты. Изначально его создали для защиты коммерческих транзакций, но сегодня же его используют для общей цели - защиты приватности и конфиденциально важной информации.