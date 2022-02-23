Як не стати жертвою хакерів через Wi-Fi. Поради кіберполіції та експертів

У кіберполіції пояснили, чому в громадських місцях слід віддавати перевагу саме Інтернету від мобільних операторів і що робити, якщо ви змушені скористатися загальнодоступною мережею Wi-Fi.

Що рекомендує кіберполіція?

уникайте банківських операцій під час підключення до публічних мереж

ніколи не авторизуйтесь в мережі, якщо для підтвердження у вас просять номер телефону, електронну пошту або ж соціальну мережу. В такому випадку, цими даними можуть скористатися зловмисники

вимкніть опцію спільного доступу до ваших файлів

не використовуйте виявлення вашого девайса іншими користувачами мережі

також небажана опція автоматичного підключення до відкритої мережі

не реєструйтеся на сайтах під час підключення до загальнодоступних мереж Wi-Fi

уникайте мереж в яких з'єднання періодично переривається

при підключенні до загальної мережі - бажано використовувати VPN-сервеси

Думка кіберекспертів

У коментарі РБК-Україна співзасновник NGO "Ukrainian Cyber Alliance" Андрій Баранович зазначив, що e-commerce сайти використовують шифрування TLS, у зв'язку з чим більшість зломів відбувається з вини самого користувача мережі. Йдеться саме про уразливість його гаджета, який він під'єднав до загальнодоступної мережі.

"Скажімо так, в цілому, дійсно краще не користуватися незнайомими мережами і не тримати свої пристрої відкритими всім вітрам. З іншого боку, e-commerce сайти давно використовують шифрування TLS. І можливість, щось зробити з користувачем в мережі багато в чому залежить від вразливостей в телефоні, так що подібні поради вже не так актуальні як раніше", - зазначив Баранович.

Також РБК-Україна інформацію прокоментував консультант з кібербезпеки Кір Важницький. Фахівець заявив, що всі рекомендації правильні та актуальні.

"Сумніви може викликати тільки остання рекомендація. Перепідключення в більшості випадків не свідчить про стороннє втручання. Але зважаючи на загальну рекомендацію не використовувати для критичних операцій публічні Wi-Fi-мережі - це окей»,- зазначив РБК-Україна консультант з кібербезпеки Кир Важницький.

Що ж таке TLS шифрування?

TLS шифрування - криптографічний протокол безпеки для шифрування вашої пошти з метою її захисту. Спочатку його створили для захисту комерційних транзакцій, але сьогодні ж його використовують для спільної мети-захисту приватності та конфіденційно важливої інформації.