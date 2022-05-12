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"Старый маразматик Путин". Разведка перехватила разговор оккупанта со знакомой

Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Разведка Украины перехватила очередной разговор оккупанта. В этот же раз, российский военный поделился своими впечатлениями от главы Кремля Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Оккупант был удивлен тому, что прошлогодний парад отменили из-за пандемии коронавируса, однако Кремлю не помешали условия войны, чтобы организовать "празднование" в текущем году.

"Сегодня Путин (президент Российской Федерации, - ред.) на параде отдал дань погибшим в Одессе в 2014. Он адекватен вообще, нет? Его речь это какая-то жесть. При чем здесь Суворов, Мономах и Великая Отечественная война?",- отметила знакомая русского военного.

В ответ оккупант назвал Путина "старым маразматиком".

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что разведка обнародовала имена российских пилотов, которые бомбардировали города Украины.

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