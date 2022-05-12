"Старый маразматик Путин". Разведка перехватила разговор оккупанта со знакомой

Оккупант был удивлен тому, что прошлогодний парад отменили из-за пандемии коронавируса, однако Кремлю не помешали условия войны, чтобы организовать "празднование" в текущем году.

"Сегодня Путин (президент Российской Федерации, - ред.) на параде отдал дань погибшим в Одессе в 2014. Он адекватен вообще, нет? Его речь это какая-то жесть. При чем здесь Суворов, Мономах и Великая Отечественная война?",- отметила знакомая русского военного.

В ответ оккупант назвал Путина "старым маразматиком".