Разведка опубликовала новый список имен российских пилотов, бомбивших Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

Список командного и летного состава 277 бомбардировочного авиационного полка состоит из 97 фамилий.

Как отмечают разведчики, большинство из них привлекались к нанесению ракетно-бомбовых ударов по территории Украины с аэродромов на территории Беларуси - "Лида" и "Барановичи", а также аэродромов в РФ - "Борисоглебск" и "Мариновка".

"Военной разведкой Украины, в частности установлены личности военных преступников - военнослужащих 277 бомбардировочного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии ВВС и ПВО (военная часть № 77983), которая дислоцируется на аэродроме "Хурба" Хабаровского края", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее украинские разведчики опубликовали имена 416 российских военных из 566 отдельного военно-транспортного авиационного полка (войсковая часть №41495) села Сеща Брянской области. Они также участвовали в обстрелах городов в Украине.

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